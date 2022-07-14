هنا جدة.. مقر القيادة والحكومة هذه الأشهر، وهذا بحرها وعلى ضفافه يجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، يوم السبت، قادة عرب مع الرئيس الأمريكي، في قمة أمريكية خليجية إقليمية.

أول دولة عربية وإسلامية يزورها بايدن:

جدة استعدت لزيارة ضيفها الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يزور المملكة، وهي أول دولة عربية وإسلامية يزورها منذ دخوله البيت الأبيض قبل عام ونصف.

وفي الحقيبة ملفات عدة سوف تطرح على طاولة القمة التي ستجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ثمانية عقود من العلاقة والشراكة:

تتأهب عروس البحر الأحمر لقمة قمة سعودية أمريكية، وقمة تجمع العديد من دول الإقليم، وهي قمة مهمة؛ لأنها تعيد ترتيب الإقليم وترتيب أوضاعه الأمنية واستشراف المستقبل.

وما يجمع المملكة بالولايات المتحدة ثمانية عقود من العلاقة والشراكة الإستراتيجية والتعاون بين البلدين في الملفات المشتركة حقق نجاحات واسعة، ومختلف الآراء اتفقت أن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما.