في موقف إنساني كريم، وجه الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، كل من يريد دعوته لوليمة عشاء، بوضعها في وقف خيري.

📹 #فيديـو 🔘 مـاذا رد أمير منطقة حائل على من وجهوا الدعوة له لإقامة وليمة عشاء احتفاءاً بعودته سالماً إلى حائل بعد أن أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح ؟.#أمير_منطقة_حائل #عبدالعزيز_بن_سعد_بن_عبدالعزيز ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/XlZUYeh1Tw — حائل الآن (@HailN24) July 26, 2022

وقف خيري

وخلال استقباله عدداً من المواطنين والمسؤولين، قال أمير منطقة حائل في مقطع فيديو متداول: “من يرغب في عزومتي على ذبيحة، عليه أنه يساهم بها في وضعها بوقف فهي خير وأبرك.. وخيرها دائم له ولي وللمسلمين”.

وأشاد المغردون بهذه المبادرة الكريمة التي وجهها أمير منطقة حائل، داعين الله أن يحفظه ويرعاه ويخرجه سالمًا بعد هذه العملية.

ووصف مغرد الأمير عبد العزيز بأنه الأمير القدوة، حيث يعد قدوة للمواطنين بعد هذا الطلب الكريم.

استقبال حافل للأمير

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل استقبل في صالة الاستقبالات بقصر أجا، أمس الثلاثاء، جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بمناسبة عودته سالماً بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها. بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

ورفع أمير حائل خلال الاستقبال الشكر للقيادة الحكيمة على ما تجده المنطقة من مشاريع وبرامج تنموية، مشيرًا إلى أن المنطقة على موعد مع مشاريع قادمة ثم الدعم المستمر من ولاة الأمر.

وأكد أن هذه الرعاية الشاملة من هذه الدولة المباركة والالتفافة الصادقة من أبناء الوطن ستضاعف من فرص التطور الشامل بعون الله في المنطقة التي يعمل سموه وسمو نائبه على أن ترى النور بعض المشاريع الرائدة فيها.