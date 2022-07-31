يعد التقديم في الوظائف التعليمية، حديث مغردي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مع فتح باب التقديم على شغل 11547 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفًقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

التقديم عبر جدارة

وتبدأ اليوم، منظومة جدارة في تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التعليمية، عبر منصة مسار، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية

ونشر عماد الشريف، المختص في الشأن التعليمي، مقطع فيديو يوضح طريقة التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة، لافتًا إلى أنه من لديه مشكلة في التقديم أو البيانات، عليه التواصل على الرقم ١٩٩١١ أو عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعند الرغبة في التسجيل فعليك اتباع هذه الخطوات:

1- التسجيل في برنامج جدارة (منصة مسار) في خدمة النفاذ الوطني الموحد، حيث يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول.

2- وعند ظهور صفحة إعلان تطبيق سياسة جدية البحث عن عمل، لا يتم تجاهلها، فلا بد من قرائتها.

3- وعليها اختيار الفرص الوظيفية في جدارة + حيث يتم التحويل لصفحة بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.

وكانت وزارة التعليم، أعلنت فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفًقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

التخصصات المتاحة

وتتضمن التخصصات المطلوبة:

– الرياضيات.

– اللغة الإنجليزية.

– إدارة الأعمال.

– المهارات الرقمية.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الأحياء.

أهداف الوظائف التعليمية

وتأتي هذه الوظائف للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.