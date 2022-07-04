أكد متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة تقوم بضبط كل من يخالف هذه التعليمات وتطبيقها بشكل فوري.

فيديو | متحدث الداخلية طلال الشلهوب لـ #الإخبارية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر لمخالفي أنظمة الحج#بسلام_آمنين pic.twitter.com/1RLZ8Iej6R — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 4, 2022

الحفاظ على الأمن وسلامة الحجاج

وأضاف الشلهوب خلال لقاء مع قناة “الإخبارية” : “أن من يقوم بنقل أشخاص غير مصرح لهم بالعمل تصل العقوبة المقررة إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر لكل شخص يخالف هذه الأنظمة، والمطالبة بمصادرة المركبة الخاصة بالناقل أو المتواطئ أو من كل من يساهم بهذا الشيء”.

وقال : “إن العاصمة المقدسة محاطة برجال أمن لتنفيذ المهام الموكلة لهم للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام” .

ضبط ومنع المركبات المخالفة

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ قد أكد أن رجال المرور سيباشرون اعتبارًا من الساعة الـ (12) من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة، تنفيذ مهامهم في مداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.

وأوضح العميد الشويرخ أنه يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرّح لها بالدخول.