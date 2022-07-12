تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام قائد شاحنة بقطع الطريق على قائدي المركبات، معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وأظهر المقطع المتداول، قطع الشاحنة لطريق المركبات والدوران فجأة، مما كاد أن يعرض حياته وقائدي المركبات للخطر.

المرور يتفاعل

من جهتها، تفاعلت المديرية العامة للمرور، مؤكدة أنه سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة. يسعدنا تواصلك”.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بقواعد المرور، لتفادي وقوع الحوادث أو توقيع العقوبات النظامية والغرامات.