وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطاردة نسائية بسيارتين على طريق عام انتهت بحادث تصادم .
وظهر خلال المقطع سيارة من نوع جيب رينج بداخلها فتيات يطاردن سيارة أخرى صغيرة بداخلها فتيات أيضا.
مطاردة نسائية
وكما ظهر خلال المقطع، أخرجت فتاة نصف جسدها من إحدى نوافذ السيارة الأولى ووجهت حديثها إلى فتاة طلت برأسها من السيارة الأخرى ثم رشقت السيارة بزجاجة مياه.
حادث تصادم
وحاولت قائدة السيارة الجيب تجاوز السيارة الأخرى إلا أن قائدة الأخيرة تعمدت الاصطدام بها .
فوضى بمعنى الكلمه تهاون في حق الطريق العام وعبث في الطريق وعدم الإهتمام بالأرواح الموجوده على هذا الطريق يفترض هناك محاكمه قويه بحق هؤلاء العابثين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة للاخوات
هذولي كفو تعطى سيارات المفروض سجن ست شهور وتسحب منها السيارة وبعد ماتطلع من السجن على طول على المطبخ