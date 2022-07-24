وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطاردة نسائية بسيارتين على طريق عام انتهت بحادث تصادم .

وظهر خلال المقطع سيارة من نوع جيب رينج بداخلها فتيات يطاردن سيارة أخرى صغيرة بداخلها فتيات أيضا.

مطاردة نسائية

وكما ظهر خلال المقطع، أخرجت فتاة نصف جسدها من إحدى نوافذ السيارة الأولى ووجهت حديثها إلى فتاة طلت برأسها من السيارة الأخرى ثم رشقت السيارة بزجاجة مياه.

حادث تصادم

وحاولت قائدة السيارة الجيب تجاوز السيارة الأخرى إلا أن قائدة الأخيرة تعمدت الاصطدام بها .