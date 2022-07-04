قدمت د. أمل باجري، استشارية طب الأسرة بجامعة الملك سعود، نصائح مهمة للحاج من أجل حج صحي وآمن.

وقالت باجري، في لقاء مع “القناة السعودية”، إنه ينبغي على الحاج أن تكون لديه حقيبة إسعافات أولية تحتوي على حلوى؛ لتفادي التعرض لهبوط بالسكر، مع وجود كمية كافية من المياه.

#صباح_السعودية | د. أمل باجري: يجب أن يكون لكل حاج حقيبة إسعافات أولية، والابتعاد عن الكافيين والسهر في فترة الحج. #بسلام_آمنين #قناة_السعودية pic.twitter.com/97gUJ6W10w — قناة السعودية (@saudiatv) July 4, 2022

تناول المشروبات الطازجة

وأضافت أنه ينبغي على الحاج أن يتناول المشروبات الطازجة، والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل الشاي والقهوة وغيرها والابتعاد عن السهر.

احذروا الشعور بالعطش

وقالت إنه من الضروري عدم المشي لمسافات طويلة بادعاء الحصول على الثواب، حتى لا يتعرض الجسم للإجهاد، واستخدام المظلة لحماية الجسم من أشعة الشمس واصطحاب المراوح الصغيرة التي تعمل بالبطارية.

كذلك نصحت د. أمل باجري بضرورة شرب المياه باستمرار وعدم الانتظار للشعور بالعطش، موضحة أن من أسباب التعرض للنوبات القلبية الشعور بالعطش.