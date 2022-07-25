حذر د. عبدالرحمن السفان استشاري طب الأسنان، من خطورة بعض الممارسات السلبية على صحة الأسنان.

#صباح_السعودية | ما الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض وتضر بصحة أسنانهم؟ د. عبدالرحمن السفان يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/j7TBZhtiSM — قناة السعودية (@saudiatv) July 25, 2022

ممارسات سلبية

وقال السفان لبرنامج “صباح السعودية”، المذاع على “قناة السعودية”، إن الممارسات السلبية الخطيرة على الأسنان ما يلي:

– تكسير الثلج بالأسنان

– البعض يعض على الأقلام

– البعض يقطع الأظافر بالأسنان

– عدم الذهاب للطبيب إلا في حالة الألم

أهمية الذهاب للطبيب

وأضاف السفان “هذه أخطاء قد تسبب كسر السن أو أمراضاً خطيرة في اللثة، وخطأ كبير وهو عدم ذهاب لطبيب الأسنان إلا في حالة الشعور بالألم”، مؤكداً أهمية الذهاب للطبيب بصورة دورية.