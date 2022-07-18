حدد الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة وخطوات نقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم لرقمك الجديد بدون برامج وكمبيوتر بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن.

خطوات نقل المحادثات

وأوضح عبدالرحمن، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن خطوات نقل محادثات الواتساب من رقم قديم لرقم آخر تتم من خلال الخطوات التالية بسهولة.

– الدخل إلى الإعدادات

– الدخول على الحساب

– الضغط على تغيير الرقم

– الضغط على التالي

– تضع الرقم القديم فوق والرقم الجديد تحت

– ثم الضغط على التالي فوق من اليسار وبالتالي تتم عملية النقل

نقل البيانات بسهولة

وتابع عبدالرحمن الهادي أنه من خلال هذه الخطوات تتم عملية نقل البيانات بكل سهولة، وبدون أي برامج، وسيتم إرسال رسالة تلقائيا من البرنامج لجميع الأصدقاء تفيد بتغيير رقمك في الواتساب لرقم جديد.