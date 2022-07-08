طمأن النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا الجماهير الشبابية، مؤكدًا استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

سبب زيارة الأرجنتين

ويتواجد بانيغا في الأرجنتين حاليًا، وحرص على زيارة نادي نيولز أولد بويز، حيث سبق ولعب في صفوفه لمدة 6 أشهر في عام 2014، على سبيل الإعارة من فالنسيا الإسباني، وخاض مع الفريق 20 لقاء.

وقال: “الجهاز الفني في فريق نيولز أولد بويز في دوري المحترفين يقوم بعمل جيد للغاية وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو.. وأنا هنا اليوم في إجازة للاسترخاء قبل العودة للسعودية”.

بانيغا يؤكد استمراره مع الشباب

وتحدث بانيغا عن العودة للنادي الأرجنتيني خلال تصريحات صحافية، قائلًا: “لا أريد أن أعدكم بأي شيء، تبقى لدي عقد لمدة عامين من الشباب، ولكن آمل أن يحدث ذلك يومًا ما وأعود إلى هنا”.

وكان ينتهي عقد النجم الأرجنتيني بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، وصرح رئيس نادي الشباب خالد البلطان من قبل أنه تم الاتفاق على التمديد لموسم آخر، ولكن تصريحات اللاعب تؤكد التجديد رسميًا.

ويُعد بانيغا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وشكل بشكل مميز في الموسم المنصرم، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).