أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجرى مباحثات مهمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى المملكة.

تعزيز الهدنة في اليمن:

وأعلن خلال كلمته على خلفية زيارته إلى المملكة، اليوم الجمعة، عن اتفاق لتعزيز الهدنة في اليمن، مشددًا على أن السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن.

شركات مع السعودية:

وتابع: اتفقنا على شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس 5G، وبحثنا الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات.

وأكد بايدن أنه ناقش مع الملك سلمان وولي العهد ملف أمن الطاقة، وسيتم العمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات.