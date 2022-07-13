قال الرئيس الامريكي جو بايدن: إن أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو 2022، مرتفعة بشكل غير مقبول؛ مشيرًا إلى أنها قديمة نظرًا لارتفاع أسعار البنزين مؤخرًا.

أسعار البنزين:

وتابع في بيان أصدره اليوم: “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من الانخفاضات في أسعار الغاز (الوقود) والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو 2022”.

انخفاض في الثروات:

يذكر أن أثرياء العالم، بينهم الملياردير الشهير إيلون ماسك، ومؤسس موقع “أمازون” جيف بيزوس، خسروا نحو 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم خلال النصف الأول من عام 2022، في أكبر خسارة نصف سنوية على الإطلاق.

وتراجعت ثروة إيلون ماسك مؤسس شركة “تسلا” تراجعت بحوالي 62 مليار دولار، كما انخفضت ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس بنحو 63 مليار دولار، فيما انخفض صافي ثروة مارك زوكربيرج “مؤسس “فيسبوك- ميتا” بأكثر من النصف “65.5 مليار دولار”.

وجاء الانخفاض الحاد بعد تضخم الثروات خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومات والبنوك المركزية تدابير تحفيزية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة جميع الأصول من شركات التكنولوجيا إلى العملات المشفرة.