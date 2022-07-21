على الرغم من إعلان البيت الأبيض عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تأكد بإصابته بفيروس كورونا قال بايدن إنه بخير ويمارس مهام عمله.

وبعد ساعات من تأكيد إصابته وسلبية نتائج فحوصات السيدة الأمريكية الأولى قال بايدن : أنا بخير وعلى رأس عملي.

وكان البيت الأبيض، أعلن اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن نتائج اختبار الرئيس بايدن البالغ من العمر 79 عامًا أثبتت إصابته بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة مشيرًا إلى أن فحوصات السيدة الأولى جاءت سلبية.

وأضاف البيان أن بايدن كان قد تلقى اللقاح ضد كورونا بشكل كامل، كما تلقى جرعتين معززتين. وأشار إلى أنه سيتم عزل الرئيس الأمريكي بعد إصابته بكورونا وسيعمل عن بعد.

البيت الأبيض ينفي إصابة بايدن بالسرطان

جاء ذلك بعد يوم من إثارة تصريحات الرئيس الأمريكي، الجدل بعدما قال في ذلة لسان إنه مصاب بالسرطان، بينما نفى البيت الأبيض الأمر سريعًا.

وكان بايدن يتحدث في فعالية حول الاحتباس الحراري العالمي عندما تطرق إلى الأضرار البالغة لمصافي النفط التي كانت تقع قرب المنزل الذي نشأ به، وقال: لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان، ولهذا السبب كانت ولاية ديلاوير لوقت طويل لديها أعلى معدلات إصابة بالسرطان في البلاد.

واعتقد الكثير أن بايدن مصاب بالسرطان لأنه تحدث بصيغة المضارع حول إصابته بالسرطان، لكن البيت الأبيض أوضح بعد ذلك أن بايدن كان يشير إلى سرطان الجلد الذي خضع للعلاج منه له قبل توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.