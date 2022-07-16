أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تسمح باستخدام القوة لتغيير الحدود أو تهديد الملاحة البحرية بالمنطقة.

فيديو | الرئيس الأميركي بايدن: لن نسمح بامتلاك إيران القنبلة النووية "أبدا"#قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/RjNHSONy5K — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022

وقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، : لن نسمح لإيران بنشر التوترات في المنطقة ، مشيرًا إلى أن المصالح الأميركية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط.

وأضاف : لن نترك فراغا في المنطقة لصالح روسيا والصين وإيران مجددًا التزام بلاده بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وتابع : “أميركا ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة بالشراكة مع حلفائنا”.