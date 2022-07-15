بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.

فيديو | أمير مكة الأمير خالد الفيصل يستقبل الرئيس الأميركي بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة #الإخبارية#SaudiUSSummit#القمة_السعودية_الأمريكية pic.twitter.com/YJO2TqRRMo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

وكان في استقبال فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية (الوزير المرافق).

فيديو | أمير مكة الأمير خالد الفيصل خلال استقباله الرئيس الأميركي بايدن في مطار الملك عبدالعزيز في جدة #الإخبارية#SaudiUSSummit#القمة_السعودية_الأمريكية pic.twitter.com/g3mJI95hMK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

كما كان في استقباله، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.