غادر فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جدة اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استمرت يومين ، شارك خلالها في قمة جدة للأمن والتنمية.

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل في وداع الرئيس الأميركي جو #بايدن بمطار الملك عبدالعزيز في #جدة بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.#العربية pic.twitter.com/X3ifjw4dsR — العربية (@AlArabiya) July 16, 2022

وكان في وداع فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية (الوزير المرافق) والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة مارتينا سترونغ ، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.