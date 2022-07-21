قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء: إنه مصاب بالسرطان، الأمر الذي أثار الشكوك بشأن ما إذا كان الإعلان زلة لسان جديدة من الرئيس الأمريكي، أو إعلان رسمي عن إصابته بالمرض.

الاحتباس الحراري:

وتحدث بايدن، عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، وخلال خطاب حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس.

حديثه عن السرطان:

وقال الرئيس الأمريكي: “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد”.

وقال بايدن: إن “التغير المناخي أصبح خطيرًا بشكل واضح”، مضيفًا: “نتعامل مع أزمة المناخ بشكل طارئ، وسنعلن عن إجراءات لمكافحة التغير المناخي”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “أزمة المناخ في وضع حرج، وسيتم وضع خطة لمعالجة تداعياتها”.

كما أعلن البيت الأبيض، تخصيص 2.5 مليار دولار لمساعدة المجتمعات المحلية في التعامل مع تداعيات تغير المناخ.