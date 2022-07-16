التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

فيديو | الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش #قمة_جدة_للأمن_والتنمية #الإخبارية pic.twitter.com/3TSybzJ1DR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022

تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا

وناقش الجانبان تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، إذ أكد بايدن تطلعه لتفعيل أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز التشاور الثنائي، حسب بيان الرئاسة المصرية. بدوره، أعرب السيسي عن ترحيبه بلقاء بايدن لأول مرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين.

انطلاق قمة جدة للأمن

وانطلقت في محافظة جدة، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة عربية وأمريكية.

وكان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية” وصلوا إلى جدة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقبالهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، واستشعارًا لثقلها الاقتصادي العالمي، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك، ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة.