أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يواصل عمله كالمعتاد رغم إصابته بـ كورونا.

أعراض معتدلة وعزل بالبيت الأبيض:

وثبتت إصابة الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 79 عامًا، أمس الخميس، بكوفيد-19 حيث يعزل نفسه الآن في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض: إن بايدن يعمل الآن ويواصل مهامه عن بعد. وأضاف البيت الأبيض في بيان رسمي أن الرئيس يتناول دواء “باكسلوفيد” المضاد للفيروسات.

اختبار السيدة الأولى:

وفيما يتعلق بالسيدة الأولى، أكدت أن نتيجة اختبارها لفيروس كورونا جاءت سلبية صباح الخميس، لافتة إلى أنها تحدثت مع زوجها جو بايدن والذي أكد أنه بخير ويشعر بتحسن.

وتماشيًا مع بروتوكول البيت الأبيض، سيواصل الرئيس العمل من داخل غرفة عزله، حتى تصبح نتيجة اختباره سلبية، كما قالت جان بيير، وسيشارك في الاجتماعات عبر الهاتف وعبر تطبيق “زووم”.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي ثلاثة اجتماعات افتراضية يوم الجمعة، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض، وذلك حتى يعود إلى ممارسة أنشطته الطبيعية فور أن تصبح نتيجة اختباره سلبية.

وكان الرئيس بايدن- أكبر شخص سنًّا تقلد منصب رئيس الولايات المتحدة- قد حصل على تطعيمه بالكامل وتلقى جرعتين تعزيزيتين.