وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس، رسالة إلى أصحاب محطات الوقود، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بالبلاد ووصولها لمستويات قياسية.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في “تويتر”: رسالتي إلى الشركات التي تريد محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة.. هذا وقت حرب وخطر عالمي”.

ارتفاع الأسعار

وأضاف: “خفضوا الأسعار التي تفرضونها في المضخة، ليعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء هذا المنتج.. افعلوا ذلك الآن”.

يذكر أن سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.82 دولار في الأسابيع الأخيرة، ووصل سعر اللتر في ولاية كاليفورنيا إلى 6.25 دولار، مقارنة بنحو 3 دولارات قبل نحو عام.

تضخم في الأسعار

ويقول الرئيس الأمريكي إنه يبذل جهوداً كبيرة في محاولة كبح التضخم في الأسعار، هو الأعلى منذ نحو 40 عاماً ويقدر بأكثر من 8%، لكن جهود بايدن لم تؤدِ إلى تغيير حقيقي.

واقترح بايدن تعليق ضريبة فيدرالية على الوقود لمدة 3 أشهر، لتخفيف الأسعار، لكن قناة “إن بي سي نيوز” الأميركية قالت إن هذا الأمر لن يحدث فرقاً كبيراً، فهي أقل من 4% من سعر لتر البنزين الواحد.

ويؤكد البيت الأبيض أن السبب في ارتفاع أسعار الوقود هو الحرب الروسية الأوكرانية.

ويثير الارتفاع الكبير في أسعار السلع وخاصة الوقود استياء الأميركيين، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج سياسية تتمثل في خسارة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن في انتخابات التجديد النصفي في أواخر هذا العام.