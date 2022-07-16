أوضح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه غير مهتم بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم رحيل اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وقال حميديتش: “نحترم رونالدو كثيرًا والنجاح الذي صنعه في مسيرته، ولكننا غير مهتمين بالتعاقد معه”.

ويرفض البايرن ضم رونالدو لتقدمه في العمر وبسبب راتبه المالي الكبير، إضافة إلى رغبة إدارة الفريق البافاري في إيجاد غرفة خلع ملابس بدون أزمات داخلية بسبب كبر سن رونالدو على سن المدرب ناجلسمان مدرب البايرن.

ناد سعودي يرحب بضم كريستيانو رونالدو:

وبوقت سابق، فجرت تقارير إعلامية برتغالية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادٍ سعودي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد خلال صيف 2022.

وكشفت شبكة CNN في البرتغال أن النادي السعودي تقدم بعرض قدره 300 مليون يورو لضم رونالدو موسمين، في حال تأكد رحيله عن اليونايتد.