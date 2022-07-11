أعلن العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة موسم حج هذا العام التشغيلية لرئاسة الحرمين بامتياز.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجحت أيضاً في تنفيذ الخطة التنظيمية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؛ الذي قدموا لأداء طواف الوداع اليوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة لإنجاح الخطط المرسومة تيسيرا لحجاج بيت الله لإتمام ركنهم الأخير من أركان الحج.

الرئاسة حشدت جهودها وطاقاتها لإنجاح خطة الحج

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن الرئاسة سخرت كل جهودها وطاقاتها لإنجاح خطة توافد الحجاج المتعجلين لأداء طواف الإفاضة وتقديم أرقى الخدمات لهم وفق أعلى المعايير العالمية موضحًا أن الروبوتات الذكية ساهمت في تعظيم خدمة الحجاج.

إطلاق روبوت توزيع المصاحف على الحجاج

وتابع قائلاً: ” إن إطلاق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لروبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، ولأول مرة خلال تأديتهم لطواف الوداع حقق تفاعلا عاليا من قبل حجاج بيت الله الحرام موضحا أن مميزات روبوت توزيع المصاحف الذي تم إطلاقه حديثا الدقة في الحركة وتحديد المواقع فضلا عن وجود نظام ملاحي تلقائي مزدوج.

وقال معاليه إن الرئاسة العامة عظمت دور الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعقيم ومكافحة الأوبئة وتوزيع ماء زمزم المبارك في المسجد الحرام إلى جانب روبوت التطهير وروبوت كنس سطح الكعبة والروبوت التوجيهي.

ويمتاز الروبوت بسهولة التنقل بدون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع حيث يستخدم نظام ملاحي تلقائي مزدوج (سلام)، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز (12) ساعة، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي أربع ساعات، ويبلغ وزن الروبوت 59 كجم، وسرعة 1.2-0.5م/ثانية (يمكن التحكم بها)، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، ويبلغ أبعاد الروبوت 565*537*1290 مم.

خطة طواف الوداع

وتعاملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع وفود حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي أعدتها الرئاسة والتي أدت لعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن.

وقال الشيخ السديس إن استخدام التقانة والتطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي يعد من أولويات رئاسة الحرمين وذلك لمواكبة رؤية الرئاسة العامة التطويرية 2024 الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتطبيق أعلى معايير الراحة والطمأنينة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

أولوية كبرى لمشروع الروبوتات الذكية

وأولت الرئاسة العامة أهمية كبرى لمشروع الروبوتات الذكية لما له من أثر عظيم في خدمة ضيوف الرحمن وضرورة تكاتف جميع إدارات الرئاسة في سبيل تقديم أرقى الخدمات لهم مما يسهل عليهم أداء مناسكهم وعبادتهم.

وواكبت رئاسة الحرمين توجه المملكة نحو التطور التقني والرقمي واهتمامها بالذكاء الاصطناعي فضلاً عن تنفيذها لاستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين لتحقيق الريادة الرقمية.

وتهدف الرئاسة من استخدام التقنية الحديثة والمتقدمة لتحقيق أبرز الركائز الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ذات جودة عالية وعكس الصورة المشرقة والحضارية وكذلك تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين والزوار وإثراء التجربة الدينية وتحقيق التكامل التقني من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر.

مسار محوكم للتحول الرقمي

وضعت رئاسة الحرمين الشريفين مساراً استراتيجيا محوكماً وفق جداول زمنية لمشاريع التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنية الذكية ؛لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق في خطة الرئاسة التطويرية (2024)، ومواكبة للرؤية المباركة 2030 والموائمة مع أهدافها في تحقيق التميز التشغيلي في منظومة الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين.