قدمت قناة الإخبارية بثًّا مباشرًا لعملية نقل واستبدال كسوة الكعبة المشرفة الجديد.

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بث مباشر عبر #الإخبارية لعملية نقل واستبدال ثوب الكعبة المشرفة الجديد https://t.co/Uqlgl3QEuH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2022

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صيانة جدران الكعبة:

وأجرت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية برئاسة شؤون الحرمين أعمال صيانة لجدران الكعبة المشرفة، ومذهبات تثبيت الثوب البالغ عددها (54) حلقة، وإعادة تذهيبها، وإجراء فحص كامل على رخام الشاذروان المحيط بالكعبة المشرفة.

كسوة الكعبة المشرفة:

وحيكت كسوة الكعبة المشرفة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوةً وتكريمًا.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، في وقت سابق، أن كسوة الكعبة نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت لجاهزيتها في هذه الحلة القشيبة.