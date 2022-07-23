استطاع الرئيس الأمريكي جو بايدن إنجاز اجتماع افتراضي في البيت الأبيض بشكل متقطع، بسبب السعال الذي لازمه بعد يومين من إصابته بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

حالة معنوية جيدة

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، بدا بايدن، خلال الاجتماع، في حالة معنوية جيدة، مع بحة ملحوظة في الصوت، الأمر الذي استدعى اعتذاره بشكل متكرر بسبب السعال.

وكان البيت الأبيض، أعلن الخميس الماضي، إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

تطورات صحة بايدن

وأصدر طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، بيانا قال فيه إن أعراض بايدن قد تحسنت. وأوضح الطبيب أن درجة حرارة بايدن مرتفعة قليلا وتبلغ 37.4 درجة مئوية، لكنه يستجيب بشكل إيجابي لمسكنات الألم.

ولفت إلى أن معدلات نبضه وضغط دمه وتنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية. فيما قال الدكتور أشيش جها، منسق البيت الأبيض بشأن كوفيد-19، إن بايدن بخير، وأعراض المرض التي تظهر عليه خفيفة.

وأضاف جها في تصريحات صحفية “الرئيس يتحسن. نام جيدا الليلة الماضية. تناول إفطاره وغداءه كاملين”.

تحديد 17 مخالطًا

وأشار إلى أن الإدارة الطبية في البيت الأبيض، حددت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولون كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.