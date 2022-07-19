توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم محافظات ومناطق المملكة موجة حر بدءاً من اليوم الثلاثاء.

أجواء حارة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حسب المراصد متوقع اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء أجواء من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج نهاراً معتدلة فجرًا”.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من نجران وعسير وجازان وعُمان واليمن وجنوب منطقتي الشرقية والرياض، فضلا عن هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المملكة.

موجة حر تبلغ ذروتها السبت

وكان الحصيني، قال في وقت سابق إن هناك توقعات بأن تشهد مناطق بالمملكة موجة حر خفيفة بدءاً من اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى استمرار ارتفاع درجة الحرارة لمدة أسبوع، وذروتها يوم السبت الموافق 24 ذي الحجة.

وأضاف “هذه الموجة ضرورية لنضج التمر واعتيادية، فنحن في جمرة القيظ وتعد طبيعية في مثل هذا الوقت من السنة”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتي الشرقية والرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على نجران، جازان، عسير؛ قد تمتد إلى الباحة، والشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستبعد ظهور العوالق الترابية على أجزاءٍ من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.