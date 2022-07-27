بدأ اليوم الأربعاء 27 يوليو، إيداع راتب يوليو للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تتم عملية الصرف بالتزامن مع مواعيد سداد فاتورة الكهرباء ودفع فواتير المياه.

استرجاع بيانات الراتب:

في سياق متصل، أكدت منصة اعتماد أن العاملين في الجهات الحكومية يمكنهم استرجاع كافة بيانات الرواتب الواردة من الجهة الحكومية بالتفصيل.

وأوضحت منصة اعتماد، أن ميزات الخدمة تشمل تفاصيل بيانات الوظيفة، وتفاصيل الحقوق المالية للموظف، وتفاصيل إضافية عن الحقوق المالية للموظف، والوصول إلى البيانات التاريخية.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد:

1- الذهاب إلى منصة اعتماد الإلكترونية

2- الضغط على أيقونة “مستخدم جديد”

3- كتابة جميع البيانات المطلوبة

4- تصل رسالة عبر الموقع المدون لتأكيد تسجيل الدخول

5- يتم رفع المستندات المطلوبة

6- طباعة نموذج التفويض وتقديمه للغرفة التجارية لتصديقه

7- رفع صورة من التفويض عبر الموقع لتفعيل الحساب.

خطوات الاستعلام عن الراتب:

ويمكن أيضًا الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد من خلال الخطوات التالية:

1- الذهاب إلى منصة اعتماد.

2- اضغط على تسجيل دخول.

3- اختيار اعتماد أفراد.

4- الضغط على الاستعلام عن الرواتب.

5- تزويد البيانات المطلوبة منك.

6- ستظهر البيانات الكاملة المتعلقة بالراتب الخاص بك.