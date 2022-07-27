يبدأ اليوم الأربعاء اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة نقي للمياه في السوق السعودية الرئيسية، فيما تحدد سعر الطرح النهائي بـ 69 ريالاً للسهم الواحد.

600 ألف سهم:

وتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وعينت الشركة مصرف الراجحي وبنك الجزيرة كجهات مستلمة للاكتتاب.

إتمام عملية بناء سجل الأوامر:

وكانت شركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة نقي للمياه قد أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح بنسبة تغطية بلغت 30.3 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وتتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 6 ملايين سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين.