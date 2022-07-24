أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بى سى آي) اليوم الحصول على جميع التراخيص التشغيلية اللازمة لمصنعها الجديد لمنتجات الكلورين والصودا الكاوية وهيبوكلوريت الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك في مجمع بلاسكيم في مدينة الجبيل الصناعية، وأنه قد تم البدء في التشغيل التجاري بالمصنع.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه لا يوجد تغير في التكاليف المعلنة سابقاً لعدم تغير نطاق الأعمال.

الطاقة التصميمية للمصنع

جدير بالذكر أنه المخطط الوصول إلى الطاقة التصميمية للمصنع الجديد بمدينة الجبيل (50 ألف طن كلورين) في خلال شهر من تاريخه.

بدء التشغيل التجاري

وقد تم إيقاف الإنتاج في مصنع الكلورين في المجمع الصناعي في الدمام بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري للمصنع الجديد في الجبيل، وتقوم الشركة حالياً ببحث ودراسة أفضل الطرق لاستثمار المصنع القديم بما يضمن المصلحة القصوى للمساهمين.