أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن بدء التقديم على الجامعة من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض.

وأوضحت جامعة الملك سعود، في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، أنه سيتم فتح بوابة القبول للطالبات، غدًا السبت، عبر بوابة قبول الطلاب وبوابة قبول الطالبات.

إرشادات جامعة الملك سعود:

وأشارت جامعة الملك سعود إلى عدد من المعلومات يجب الإلمام بها عن التقديم؛ أهمها:

ـ طلب الالتحاق: فيقوم الطالب بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسه ويعد مسؤولًا عن صحة المعلومات التي يدونها، مع العلم أنه في حال كان الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو الكليات التقنية ويرغب في التقديم على البوابة يلزمه الانسحاب من الجامعة.

ـ ترتيب التخصصات: إن حسن اختيار وترتيب التخصصات من المهام الأساسية التي يجب على الطالب أن يوليها كل العناية والاهتمام، على أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

ـ منع الطلاب المقيدين: إن أنظمة الجامعات والكليات التقنية تمنع الطالب من التقدم للجامعة أو الكلية التقنية المقيد بها.

ـ إعادة القيد: يحق للطالب المنقطع إعادة قيده في جامعته خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد (فصلين دراسيين للكلية التقنية) أما من انقطع مدة تزيد على أربعة فصول ولم يكن مفصولًا من جامعته (فصلين للكلية التقنية) فيمكن قبوله كطالب مستجد حسب شروط القبول المعلنة.

ـ إعادة التقديم للطالب المفصول: لا يحق للطالب المفصول لأسباب تعليمية إعادة التقديم لنفس جامعته أو الكلية التقنية، ويمكنه التقدم للقبول في جامعة أخرى.

ـ الفصل لأسباب تأديبية: إن أنظمة الجامعات والكليات التقنية تمنع قبول أو تحويل أي طالب إذا كان مفصولًا من أي جامعة أو كلية تقنية أخرى لأسباب تأديبية.