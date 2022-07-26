بدأت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, استقبال طلبات الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم في الجامعة وفروعها بالمحافظات إلكترونياً, ويستمر التقديم حتى يوم الأحد 2 محرم المقبل.

آلية الإعلان عن النتائج

وبيّنت الجامعة أن نتائج القبول ستعلن على موقع الجامعة يوم الأربعاء الخامس من محرم المقبل, وفق آلية القبول المحدّثة, فيما سيتاح بدءاً من العاشر من محرم ولمدة 3 أيام تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونياً.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني.