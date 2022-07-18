يبدأ يوم غد الثلاثاء موسم العمرة لمعتمري الداخل، وسط استعدادات مكثفة من جانب الجهات المعنية لتوفير أجواء آمنة مطمئنة لضيوف الرحمن.

استعدادات مكثفة:

وأنهت الجهات المعنية ووزارة الحج والعمرة ورئاسة الحرمين الشريفين استعداداتها وإجراءاتها المختلفة لاستقبال موسم العمرة؛ حيث من المقرر أن يكون الحجز من خلال تطبيق اعتمرنا.

وسيسمح بالعمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة بدءًا من أول شهر محرم، مع استمرار الاستعدادات للموسم.

قصر العمرة على الحجاج:

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت قصر العمرة على الحجاج فقط، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 ذي القعدة وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 ذي الحجة. وقالت وزارة الحج: إن ذلك يأتي تسهيلًا لضيوف الرحمن وتخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.