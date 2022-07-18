يبدو أن النجم الكرواتي فيليب براداريتش قد حسم وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

براداريتش يعود إلى إيطاليا:

وأكد الإعلامي الإيطالي ألفريدو بيدولا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن براداريتش على أعتاب مغادرة الأهلي هذا الصيف، وبات قريبًا من العودة إلى إيطاليا من بوابة نادي ساليرنيتانا.

وانضك براداريتش صاحب الـ30 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صيف عام 2021، قادمًا من كالياري الإيطالي، ولكن هبوط الراقي دفعه إلى الرحيل والبحث عن ناد آخر.

هبوط الأهلي للدرجة الأولى:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.