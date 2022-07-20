وثق مقطع فيديو متداول، استخدام برج من أعواد الخيزران في التبريد خلال الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

يستخدم هذا البرج من اعواد الخيزران للتبريد في الاجواء الحارة. حيث تسقط المياة من الاعواد بفعل الجاذبية وبذلك تسبب نقص في درجة الحرارة بما مقداره ٦ درجات مئوية. pic.twitter.com/iWRBUhiuV2 — أ.د/عبدالله محمد عسيري|A.M. Asiri 🇸🇦 (@aasiri) July 20, 2022

وأظهر مقطع الفيديو، صناعة جهاز تبريد موفر للطاقة من أعواد الخيزران، حيث تسقط المياه من الأعواد بفعل الجاذبية، ما يؤدي إلى نقص في درجة الحرارة بمقدار ٦ درجات مئوية.

مواجهة موجة الحر

ويساعد هذا التصميم المبتكر، في مواجهة موجات الحر خاصة في الغابات والمدن الساحلية والمناطق الجافة، والتي شهدت الفترة الأخيرة طقس ساخن وأجواء شديدة الحرارة، ما أسفر عن نشوب حرائق بعدد من دول أوروبا.