توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بايرن ميونخ رفض في أكثر من مناسبة التفريط في لاعبه البولندي إلا في حال نال العرض المناسب من برشلونة، حيث قالت إذاعة كادينا سير الإسبانية إن برشلونة وبايرن ميونخ توصلا لاتفاق نهائي خلال صباح اليوم السبت على انتقال اللاعب البولندي للبارشا.

تفاصيل صفقة برشلونة وليفاندوفسكي

سيدفع برشلونة للنجم البولندي 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية، حيث وافق بايرن ميونخ على عرض الـ50 مليون يورو.

وسيوقع ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى صيف عام 2025 مع خيار التجديد لموسم آخر.

اللاعب البولندي يودع بايرن ميونخ

يذكر أن اللاعب البولندي كان ودع جماهير بايرن ميونخ في آخر مباراة للفريق البافاري في الدوري الألماني بنهاية موسم 2021/2022.

وفي وقت سابق، يرغب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني بسبب ما تم وصفه بـ”أنانية” روبيرت ليفاندوفسكي.

ويرغب ليروى ساني في الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ بعد أن انضم إليهم قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث لم يقدم الأداء المأمول منه خلال الموسم الماضي رفقة البافاريين.