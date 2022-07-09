يبدو أن نادي برشلونة الإسباني رضخ لمطالب نادي بايرن ميونخ الألماني، بعدما تمسك الفريق البافاري بمطالبه المالية من أجل موافقته على رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان برشلونة تقدم بعرض قيمته 40 مليون يورو لكن تم رفضه، مما جعل إذاعة Sport 1 الألمانية تشير إلى أن البارشا سيتقدم بعرض قدره 50 مليون يورو لضم اللاعب البولندي.

ليفاندوفسكي صعّد غضبه أمام إدارة البايرن:

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم البولندي بصدد تصعيد غضبه مجددًا ضد مسؤولي بايرن ميونخ، لدفعهم إلى الاستغناء عنه، خصوصًا أنه لا ينوي العودة إلى ألمانيا للانتظام في معسكر الإعداد للموسم الجديد”.

ولفتت “سبورت”، إلى أن هناك اتفاقًا بين إدارة برشلونة والمهاجم البولندي بشأن توقيع عقد مدته عامان مع التمديد لموسم ثالث، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، كما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا