ألمح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى أن فريقه غير مهتم بضم اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لقوة العلاقات بين برشلونة ومانشستر سيتي على حد وصفه.

وتحدث لابورتا لـ شبكة CBS قائلًا: ” سيلفا لاعب جيد للغاية ولكنني أحترم العلاقة بيننا وبين مانشستر سيتي، ولدي الكثير من الأصدقاء هناك في الفريق الإنجليزي”.

ويلعب اللاعب البرتغالي صاحب الـ 27 عامًا مع فريق مانشستر سيتي منذ عام 2017 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

إنجازات برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

وتُوج سيلفا مع فريق مانشستر سيتي بـ 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب وحيد في كأس إنجلترا ولقبين في كأس الدرع الخيرية، واحتلال وصافة دوري أبطال أوروبا.

وسوف يشارك برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي مساء اليوم في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي ضد ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتأتي تلك المباراة قبل أيام من انطلاق الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2022/ 2023، حيث يبدأ الموسم يوم 5 أغسطس المقبل.