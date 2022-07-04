أعلن نادي برشلونة الإسباني قبل قليل عن إتمام التعاقد بشكل رسمي من الإيفواري فرانك يسي لتدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول في صيف 2022.

وانضم كيسي إلى صفوف برشلونة قادمًا من نادي ميلان الإيطالي كصفقة انتقال حر.

قيمة الشرط الجزائي لـ فرانك كيسي !

وذكر برشلونة أن كيسي سيكون لاعبًا في برشلونة حتى يونيو 2026، ولديه قيمة شرط جزائي في عقده قدرها 500 مليون يورو.

ويسعى برشلونة خلال الفترة الحالية لإتمام صفقة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية عن طلب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني من المدرب الإسباني تشافي مدرب برشلونة خلال آخر اجتماع بينهما.

وشدد المهاجم البولندي في أكثر من مناسبة على أن مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ انتهى بعد 8 سنوات، وأكد أنه يرغب في بدء رحلة جديدة في مشواره، لرغبته في الانتقال إلى البارشا.

وكشفت صحيفة AS الإسبانية إن اللاعب البولندي أصر على رغبته في الانضمام لـ برشلونة مطالبًا تشافي بسرعة حسم الصفقة للانضمام إلى النادي الكتالوني.