يرغب نادي برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، في التخلص من 7 لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية: إن المدرب تشافي هيرنانديز يريد رحيل كل من نيتو وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت وممفيس ديباي مع رحيل أوسكار مينجوزا وريكي بويج والتخلص من من ري ماناج.

البارشا يضم رافينيا:

وفي سياق آخر، أعلن نادي برشلونة مؤخرًا عن تعاقده رسميًّا مع النجم البرازيلي رافينيا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد.

وأصدر الفريق الكتالوني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أكد من خلاله توصله إلى اتفاق مع ليدز يونايتد لضم رافينا، في انتظار إجراء اللاعب البرازيلي للفحوصات الطبية.