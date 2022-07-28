أصبح نادي برشلونة الإسباني قريبًا من إتمام صفقة المدافع الفرنسي أوليفيه كوندي لمدة 5 مواسم لتدعيم صفوفه الدفاعية بعد رحيل الفرنسي كليموه لينجليه.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي قبل قليل عن اقترابه من حسم الصفقة وتوصله لاتفاق مبدئي مع إشبيلية، وأن الصفقة سوف تتم في حال اجتاز اللاعب للفحوصات الطبية.

5 سنوات لـ الفرنسي كوندي مع برشلونة

بينما قالت صحيفة Sport المقربة من برشلونة إن اللاعب الفرنسي صاحب 24 عامًا سينضم إلى الفريق الكتالوني حتى صيف عام 2027.

وجاء سبب رغبة برشلونة في ضم لاعب إشبيلية، لكثرة إصابات الفرنسي صامويل أومتيتي والأخطاء المتكررة من مواطنه لينجليه.

ودخل الإسباني باو توريس مدافع فياريال الإسباني، والفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي مع كوندي في قائمة المرشحين لتعزيز خط دفاع برشلونة في صيف 2022.

وغاب برشلونة عن التتويج بلقب الدوري الإسباني منذ عام 2019، كما ابتعد عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا وتحقيق اللقب منذ 2015.