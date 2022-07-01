أصبح نادي برشلونة الإسباني قريبًا من حسم صفقة اللاعب البرازيلي رافينيا نجم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وكان برشلونة دخل في منافسة مع تشيلسي الإنجليزي لضم النجم البرازيلي صاحب الـ26 سنة.

برشلونة يقترب من حسم الصفقة:

وذكر الصحفي “جيرارد روميرو” أن برشلونة بات قريبًا من ضم اللاعب البرازيلي من نادي ليدز يونايتد رغم تمسك الأخير به، لكن اللاعب البرازيلي يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة.

ولم يستسلم تشيلسي حيث تواصل مع النجم البرتغالي المخضرم ديكو نجم برشلونة السابق ووكيل رافينيا لإقناعه بإبلاغ اللاعب البرازيلي بالانضمام لتشيلسي بدلًا من برشلونة.

يذكر أن اللاعب البرازيلي ونجم ليدز يونايتد، من المتوقع مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 نوفمبر المقبل في قطر.