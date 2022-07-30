أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة برنامج العمل عن بعد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).