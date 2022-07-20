يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالعزيز البيشي للخضوع لبرنامج تأهيلي، بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

عبدالعزيز البيشي يُغادر المستشفى

ولفت الإعلامي علاء سعيد، إلى أن النجم الاتحادي عبدالعزيز البيشي غادر، قبل قليل، المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الركبة بالأمس.

وأوضح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي تتراوح مدته من 3 إلى 4 أسابيع، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم المقبل.

وأجرى عبدالعزيز البيشي عملية تنظيف الركبة في مدينة الرياض، على أن يُكمل برنامجه التأهيلي والإعدادي أثناء معسكر الفريق المقرر إقامته في النمسا.

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، أملًا في الظهور بشكل مميز، والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ العميد الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل، بداية من يوم 20 يوليو، وأجرى اللاعبون الفحوصات الطبية اليوم، تمهيدًا للسفر إلى النمسا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).