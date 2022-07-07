نفذت وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية وإدارة الجودة والتميز المؤسسي النسائية، عن بعد، برنامجاً تدريبياً ضمن مبادرة قيم.

قياس رضا عن الخدمات:

وأوضحت مديرة إدارة الجودة والتميز المؤسسي النسائية وعد بنت محمد المعلم، بأن المبادرة تهدف لقياس الرضا عن الخدمات المقدمة من الوكالات النسائية والعمل على تطويرها ووضع فرص التحسين لها.

محاور عديدة:

وبينت المعلم أن البرنامج التدريبي تناول عدداً من المحاور أبرزها: التعريف بعملية قياس الرضا وأهدافه، والتعريف بأبرز الخدمات النسائية المقدمة في المسجد الحرام، وتحديد أدوات القياس المفعلة لموسم الحج لعام 1443هـ ، وإحصائية عمليات قياس الرضا اليومية، وبلغ عدد المستفيدات من البرنامج (15) مستفيدة.

والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، سعياً للعمل على تطوير منظومة الخدمات الميدانية التي تساهم في التسهيل على ضيوف الرحمن، وذلك تماشياً مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية للرئاسة (2024)، وسعياً لموائمة مستهدفات رؤية المملكة (2030).