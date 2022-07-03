أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين، ويمكن تأكيد الترشيح وإصدار القرار باتّباع الخطوات الموضحة أدناه.
خطوات الترشيح
1- تأكيد الترشيح:
– بعد وصول رسالة ترشيح مبدئي عبر بريدك الإلكتروني.
– أكد ترشيحك من خلال الدخول إلى بوابة الطالب “طلب ابتعاث برنامج خادم الحرمين الشريفين” في صندوق الوارد ثم اختر قبـول ثم إرسال الطلب.
– سيصلك بريد إلكتروني بـ تأكيد الترشيح.
الخدمات المتاحة للطالب المرشح:
– تحديث الملف الشخصي (للطالب والمرافقين).
– طلب خطاب تعريف.
– طلب ضمان مالي بغرض القبول.
2- إصدار قرار الابتعاث:
– يمكنك الحصول على قرار الابتعاث رسمياً.
– من خلال النقر على أيقونة (الراغبون بالدراسة) ثم (إصدار قرار الابتعاث) تأكد من دقة بياناتك ثم (إرسال).
تحميل نموذج قرار الابتعاث:
– من خلال استعراض القرار.
– كما سيتم إرسال قرار الابتعاث إلى بريدك الإلكتروني.
– المسجل في استمارة التقديم.
تنويه:
– احرص على تأكيـد قبـول الترشيح خلال المدة المحددة حتى لا يتعرض طلبك للإلغاء آلياً.
– تأكد من السماح للنوافذ المنبثقة في المتصفح.
بوابة سفير:
– من ثم النقر أعلى الصفحة على كلمة (دخول المستفيدين): اضغط هنا
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