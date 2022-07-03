أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين، ويمكن تأكيد الترشيح وإصدار القرار باتّباع الخطوات الموضحة أدناه.

خطوات الترشيح

1- تأكيد الترشيح:

– بعد وصول رسالة ترشيح مبدئي عبر بريدك الإلكتروني.

– أكد ترشيحك من خلال الدخول إلى بوابة الطالب “طلب ابتعاث برنامج خادم الحرمين الشريفين” في صندوق الوارد ثم اختر قبـول ثم إرسال الطلب.

– سيصلك بريد إلكتروني بـ تأكيد الترشيح.

الخدمات المتاحة للطالب المرشح:

– تحديث الملف الشخصي (للطالب والمرافقين).

– طلب خطاب تعريف.

– طلب ضمان مالي بغرض القبول.

2- إصدار قرار الابتعاث:

– يمكنك الحصول على قرار الابتعاث رسمياً.

– من خلال النقر على أيقونة (الراغبون بالدراسة) ثم (إصدار قرار الابتعاث) تأكد من دقة بياناتك ثم (إرسال).

تحميل نموذج قرار الابتعاث:

– من خلال استعراض القرار.

– كما سيتم إرسال قرار الابتعاث إلى بريدك الإلكتروني.

– المسجل في استمارة التقديم.

تنويه:

– احرص على تأكيـد قبـول الترشيح خلال المدة المحددة حتى لا يتعرض طلبك للإلغاء آلياً.

– تأكد من السماح للنوافذ المنبثقة في المتصفح.

بوابة سفير:

– من ثم النقر أعلى الصفحة على كلمة (دخول المستفيدين): اضغط هنا