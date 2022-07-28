أوضح برنامج ريف، المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، من هي الأسر المستحقة للدعم وتفاصيل استحقاق الدعم.

مين هم الأسر الريفية المنتجة، ومين يدعم فيهم #برنامج_ريف ؟

هنا الإجابة عن الموضوع بالكامل 👍🏼#عطاء_ونماء pic.twitter.com/ZLjhMqg88m — برنامج ريف (@ReefSaudi) July 28, 2022

وأوضح أن الدعم مخصص للأسر الريفية المنتجة منتجات من أصول زراعية؛ مثل عصير السمسم، وتجفيف الفواكه، ومنتجات الألبان، والمنسوجات الصوفية، وصناعة الخوص، وغيرها من الأنشطة التي تمكنهم من استخدام الموارد الزراعية بكفاءة عالية.

كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تنمية أرياف المملكة بكفاءة.

وأشار إلى أن بعض الحالات المنتجة لا يشملها دعم برنامج ريف، منها: حالات صناعة البهارات، او نشاط الطبخ، أو غيرها، من الأنشطة غير المعتمدة على الموارد الزراعية.

دعم الثروة السمكية

وفي وقت سابق؛ أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “برنامج ريف” البدء في صرف تعويضات صيادي الأسماك ضمن قطاع الثروة السمكية.

وقال برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه سيتم البدء في صرف تعويضات صيادي الأسماك، الخميس 22 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 21 يوليو 2022م.

آلية دعم قطاع العسل

كما أوضح برنامج ريف أنه يتم الدعم لقطاع العسل حتى 30 صندوق نحل حديث ولمرة واحدة فقط.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.