أعلنت السلطات البريطانية حالة الاستنفار القصوى، في لندن لمواجهة الحرائق المندلعة إثر ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت لندن اندلاع عدة حرائق في أماكن متفرقة؛ وصفها عمدة مدينة لندن، صديق خان، بالحالة الحرجة؛ داعيًا السكان لتوخي الحذر والبقاء في أمان.

ضغط كبير:

وأكد خان أن قوات الدفاع المدني والإطفاء يبذلون أقصى الجهود للسيطرة على الحرائق المندلعة، لافتًا إلى أنهم يعملون تحت ضغط كبير.

وقد سجلت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أعلى درجات حرارة على مدار تاريخها إذ وصلت العظمى فيها إلى 40.2 مئوية في مطار هيثرو إلى جانب أماكن أخرى من البلاد.

وقد اتسعت الحرائق المندلعة في الغابات حول لندن لتطول المناطق السكنية؛ ففي إحدى البلدات الواقعة شرقي لندن، تعرضت عدة بيوت للدمار، فيما تضررت أخرى بشكل كبير.

احتراق الغابات في أوروبا:

يذكر أن عددًا من الدول الأوروبية تواجه خطر احتراق الغابات بفعل ارتفاع درجات الحرارة؛ فقد حذرت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، من تعرض نصف أراضي دول الاتحاد الأوروبي للجفاف.

وحذرت مما يترتب على ذلك من تداعيات وظواهر كارثية تطال الأمن الغذائي والمائي والإخلال تاليًا بتوازن النظام البيئي الطبيعي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الحرائق المستعرة في أوروبا، وغيرها من قارات العالم، إضافة لموجات الحر الخانقة، تشير إلى أن الإنسانية تواجه انتحارًا جماعيًّا.