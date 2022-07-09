أدى بريطاني مناسك الحج بعد رحلة استغرقت 10 أشهر، سيرًا على الأقدام من بريطانيا إلى المشاعر المقدسة.

فيديو | سيرا على الأقدام من بريطانيا إلى المشاعر المقدسة.. بريطاني يؤدي مناسك الحج بعد رحلة استغرقت 11 شهرا #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/960jMlGtAj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

رحلة طويلة:

ووصل الحاج آدم محمد إلى المشاعر بعد أن تجرحت قدماه من السير كثيرًا ليؤدي المناسك مع عائلته ولسانه يلهج بالذكر والدعاء، حيث أكد أنه مر على عدة دول منها النمسا وبلغاريا وتركيا ولبنان والأردن ثم ختامًا إلى السعودية.

الدنيا ما لها قيمة:

وأكد أنه لم يتوقع أن يرى بعينيه الحجاج على جبل الرحمة، حيث انتظر طويلًا تلك اللحظة، مشددًا على أن “الدنيا ما لها قيمة” بوجوده في الحج.

وشدد على أن الله تعالى سخر له الطبيبين في المملكة ليؤدي مناسك الحج بسهولة.