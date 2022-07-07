يواصل صحن الطواف استقبال الحجيج الذين يؤدون طواف القدوم فيما يستقر الحجاج في مشعر منى بعدما وصلوا إليه اليوم لأداء مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات تشارك فيها كافة القطاعات الحكومية بالمملكة.

فيديو | #بسلام_آمنين.. صحن الطواف ومشعر منى يشهدان استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/OsOUPwblBI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2022

اكتمال التصعيد إلى مشعر منى

من جهة أخرى اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة 1443ه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدي الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – .

ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى تحفهم العناية الإلهية الآلافُ من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.