يواصل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة وسط منظومة متكاملة من الخدمات تحفهم السكينة والراحة.

جاهزية تامة

وأعلنت كافة القطاعات المشاركة في الحج وعلى رأسها قيادات قوات أمن الحج عن جاهزيتها لتحقيق أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة.

تفويج ضيوف الرحمن

من جهة أخرى تواصل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين, استقبال المصلين خلال موسم الحج هذا العام داخل المسجد الحرام وأدواره والسطح والبدرومات وتفويجهم إلى المصليات المخصصة لهم، إضافة لإدارة حركتهم والحرص على تهيئة جميع المشايات الرئيسية والفرعية ومتابعة دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة .

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون التفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي بأن عدد المصلٌيات التي يتم التوجيه إليها هي (36) مصلى تشمل ( 4) مصليات بالدور الأرضي، و(9) بالدور الأول، و(6)مصليات في التوسعة بالدور الأول, و(4) مصليات بالتوسعة الدور الأرضي, و(4) مصليات بالبدروم, و(6) مصليات بالسطح, و(3) بسطح المسعى.