أكد نجم النادي الأهلي السابق، مصطفى بصاص أن العلاقة بين نجوم الفريق الأول لكرة القدم والمدير الفني بيسنيك هاسي لم تكن جيدة.

لاعبو الأهلي طالبوا برحيل هاسي

وعلق بصاص قائلًا: “هاسي كان يتحدث بصورة غير لائقة مع اللاعبين في التدريبات، ونجوم الفريق ذهبوا للإدارة، بعد الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالبوا بإقالة بيسنيك هاسي“.

وتابع بصاص خلال تصريحاته في إحدى المساحات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “رئيس مجلس إدارة النادي، ماجد النفيعي، رفض طلب نجوم الفريق، وأصر على بقاء هاسي”.

وكان النادي الأهلي قد أقال هاسي، في شهر مارس الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ما صعب موقفه في البقاء وسط الكبار، ما عرض الإدارة لانتقادات كبيرة.

هبوط الراقي للمرة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.